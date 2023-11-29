Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kebut Pembangunan IKN, Sri Mulyani Kucurkan Dana Rp40,6 Triliun

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:22 WIB
Kebut Pembangunan IKN, Sri Mulyani Kucurkan Dana Rp40,6 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani gelontorkan dana kebut pembangunan IKN. (Foto: YouTube/Setpres)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana sebesar Rp40,6 triliun di tahun 2024 untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sri menjelaskan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), pembangunan kantor kementerian hingga pembangunan jalan tol.

Selain itu, anggaran juga akan difokuskan untuk pembangunan rumah susun aparatur sipil negara (ASN), pembangunan rumah tapak pejabat negara dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

"IKN akan dialokasikan untuk tahun 2024 sebesar Rp40,6 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa tahun depan, belanja infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas pemerintah dengan anggaran mencapai Rp423 triliun.

"Rp423 triliun terutama untuk infrastruktur prioritas nasional seperti ICT, energi, pangan, dan konektivitas dan pembangunan infrastruktur di IKN," terangnya.

