Bumi Serpong (BSDE) Incar Proyek Hunian di IKN

JAKARTA - PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menjajaki pengembangan kompleks hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN). Diskusi pun terus dilakukan untuk memantapkan rencana tersebut.

“Kita memang sedang dalam tahap diskusi intensif dengan otorita IKN, di mana kita mengajukan proposal sesuai kemampuan dan pengalaman kita,” kata Presiden Direktur BSDE Fransiscus Xaverius RD dalam Public Expose Live 2023, Selasa (28/11/2023).

Sejumlah rencana yang diungkap berkisar pembangunan hunian masa depan atau township, kota wisata, hingga grand wisata. Baginya, proposal ini memerlukan pembicaraan yang matang untuk dapat mendapatkan hasil yang maksimal.

“Jadi merupakan satu pengembangan yang terpadu, karena ini cukup besar maka memerlukan pembicaraan yang cukup lama, dan sedang berlangsung saat ini,” paparnya.

Kendati prospek rencana bakal berpindah ke Kalimantan, perseroan memandang Jabodetabek sebagai pusat bisnis nasional masih cukup atraktif terhadap permintaan properti BSDE. Fransiscus tidak melihat adanya dampak signifkan terhadap demand produk perusahaan.

“Bisnis utama tetap ada di Jakarta. Memang di IKN adalah pusat kegiatan pemerintah, tapi kegiatan bisnis lingkupnya cukup besar, bahkan jauh lebih besar dari kegiatan pemerintah,” paparnya.