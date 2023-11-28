Bumi Serpong (BSDE) Realisasikan Belanja Modal Rp2,8 Triliun, Buat Apa Saja?

JAKARTA - PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mengumumkan realisasi anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai Rp2,8 triliun per September 2023.

Angka tersebut hampir terserap sepenuhnya dari total capex 2023 sekitar Rp3-4 triliun.

“Realisasinya untuk konstruksi infrastruktur, akuisisi tanah, pembangunan properti investasi, dan juga pembangunan jalan tol,” kata Corporate Secretary BSDE Ricardo Arif Dharmawan dalam Public Expose Live 2023, Selasa (28/11/2023).

Terkait belanja modal tahun depan, perseroan memperkirakan nilainya masih berkisar Rp2-3 triliun. BSDE masih cukup optimis tahun pemilu tidak terlalu memberi dampak signifikan terhadap permintaan properti.

“Kita berpengalaman melewati pemilu-pemilu sebelumnya. Tentu kita akan monitor,” kata Direktur BSDE, Hermawan Wijaya.