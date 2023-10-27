Vale Indonesia (INCO) Anggarkan Capex Rp1,04 Triliun di Kuartal III-2023

JAKARTA - PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar USD65,7 juta atau setara Rp1,04 triliun di periode Juli-September 2023. Angka itu naik dari sebesar USD60,8 juta yang dikeluarkan pada kuartal II 2023.

“Peningkatan realisasi capex ini terutama dialokasikan untuk belanja modal keberlanjutan dan pertumbuhan,” kata Presiden Direktur INCO, Febriany Eddy dalam keterangan resminya, Jumat (27/10/2023).

Febriany melanjutkan, meskipun terdapat pengeluaran yang lebih tinggi, perseroan tetap mampu mengelola kas secara hati-hati dan melaporkan saldo kas dan setara kas sebesar USD768,4 juta pada 30 September 2023, naik dari USD719,9 juta pada 30 Juni 2023.

Adapun, komitmen INCO dalam menerapkan praktik penambangan yang baik telah mendapatkan pengakuan yang signifikan. Pada September 2023, perseroan menerima tiga piala “Best of the Best” pada Good Mining Practice (GMP) Award 2023.

Penghargaan tersebut antara lain Sertifikat Aditama dan Piala Terbaik atas prestasi dalam Aspek Pengelolaan Teknis Pertambangan Mineral dan Batu bara, Aspek Pengelolaan Konservasi Mineral dan Batubara, dan Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Selain itu, lanjut Febriany, perseroan juga menerima penghargaan utama untuk Pengelolaan Bisnis Standardisasi dan Jasa Pertambangan.