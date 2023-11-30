Waskita Karya Bangun Gedung Kedubes Tertinggi di Jakarta Rp334 Miliar

Waskita Karya bangun gedung tertinggi di Jakarta. (Foto: Freepik)

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk ditunjuk sebagai kontraktor pembangunan gedung dan kawasan pusat kebudayaan Kedutaan Besar India untuk Indonesia, di Kuningan Timur, Jakarta Selatan.

Nilai kontrak pekerjaan proyek ini mencapai Rp334 miliar.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek tersebut baru saja dilakukan emiten bersandi saham WSKT bersama dengan Kedutaan Besar India untuk Indonesia.

Seremoni groundbreaking dihadiri Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty, Sekretaris Kedutaan Besar India Birendra Kumar, Direktur Utama Waskita Karya Mursyid, Direktur Operasi I & QSHE I Ketut Pasek Senjaya Putra, SVP Building Division Paulus Budi Kartiko serta para pejabat Kedutaan Besar India untuk Indonesia.

SVP Corporate Secretary Perseroan, Ermy Puspa Yunita mengatakan, gedung dan kawasan Kedutaan Besar India untuk Indonesia dibangun di atas tanah seluas 6.916 m2 dengan total project area 25.006 m2.