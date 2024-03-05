Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Waskita Tuntaskan Proyek Revitalisasi Gedung PTBA, Nilainya Rp106 Miliar

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |16:11 WIB
Waskita Tuntaskan Proyek Revitalisasi Gedung PTBA, Nilainya Rp106 Miliar
Waskita Karya rampungkan revitalisasi gedung PTBA (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) merampungkan proyek Revitalisasi Gedung Kantor Besar Lama dan Kantor Direksi di Kantor Pusat PTBA Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Waskita meraih kontrak pekerjaan revitalisasi gedung tersebut mencapai nilai kontrak Rp106 miliar.

Sebelumnya gedung Kantor Besar Lama PTBA didirikan sejak tahun 1957 memiliki lahan seluas 5.921 m2 dan Kantor Direksi memiliki lahan 783 m2. Waskita memulai renovasi sejak September 2022 dengan pekerjaan konstruksi meliputi pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan interior dan pekerjaan elektrikal mekanikal.

SVP Corporate Secretary Perseroan Ermy Puspa Yunita mengatakan, gedung Kantor Lama PTBA mengusung konsep green building dan dalam pembangunannya, tim proyek Waskita melakukan penerapan green construction.

”Untuk menunjang penerapan green building, tim proyek Waskita menggunakan material yang lebih ramah lingkungan salah satunya penggunaan Solar Cell untuk kebutuhan energi. Terdapat 72 unit Panel Surya dengan total kapasitas mencapai 30 Kilowatt-peak (KWp),” tambah Ermy, Selasa (5/3/2024).

Tak hanya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), gedung juga dilengkapi berbagai fasilitas lain. Di antaranya adalah sistem pemanfaatan air hujan dan air kondensat AC untuk flushing toilet, sistem pemanfaatan Black Water untuk penyiraman taman, dan kaca jendela berspesifikasi Low-E.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/470/2974495/diresmikan-jokowi-waskita-karya-rampungkan-2-proyek-saluran-air-limbah-oTU1nMPCjH.jpg
Diresmikan Jokowi, Waskita Karya Rampungkan 2 Proyek Saluran Air Limbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/470/2958447/waskita-pastikan-7-proyek-ikn-nusantara-rampung-di-semester-i-2024-3KTVkYt12j.jpeg
Waskita Pastikan 7 Proyek IKN Nusantara Rampung di Semester I 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/470/2930316/waskita-karya-bangun-gedung-kedubes-tertinggi-di-jakarta-rp334-miliar-CS2NuNHvlv.JPG
Waskita Karya Bangun Gedung Kedubes Tertinggi di Jakarta Rp334 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/470/2872241/waskita-karya-bangun-proyek-ikn-rp4-3-triliun-ini-daftarnya-2wnv7zPyQg.jpg
Waskita Karya Bangun Proyek IKN Rp4,3 Triliun, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/07/470/2702343/waskita-dapat-proyek-rp2-55-triliun-di-ibu-kota-baru-ini-yang-bakal-dibangun-7H3pP8gaVR.jfif
Waskita Dapat Proyek Rp2,55 Triliun di Ibu Kota Baru, Ini yang Bakal Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/19/470/2280359/waskita-karya-pastikan-rs-covid-19-pulau-galang-aman-dari-puting-beliung-KeNG2lfRaJ.jpg
Waskita Karya Pastikan RS Covid-19 Pulau Galang Aman dari Puting Beliung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement