HOME FINANCE MARKET UPDATE

Waskita Karya Rugi Rp2,83 Triliun pada Kuartal III-2023

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |12:37 WIB
Waskita Karya Rugi Rp2,83 Triliun pada Kuartal III-2023
Waskita Karya alami rugi di kuartal III 2023 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mencatat rugi sebesar Rp2,83 triliun pada kuartal III-2023. Kondisi ini berbalik dari posisi laba yang dicapai pada periode sama tahun lalu sebesar Rp425,29 juta.

Kondisi ini mendorong WSKT mencetak rugi per saham senilai Rp98,39, dari sebelumnya laba per saham Rp0,01.

Perolehan ini berlangsung seiring penurunan pendapatan usaha BUMN Konstruksi tersebut sebesar 24,13% year-on-year (YoY) menjadi Rp7,81 triliun. Segmen konstruksi berkontribusi utama senilai Rp6,3 triliun, disusul pendapatan jalan tol mencapai Rp830,7 miliar.

Bisnis penjualan beton pracetak memberi pemasukan Rp372,69 miliar, selanjutnya datang dari pendapatan properti Rp134,01 miliar, hingga pendapatan hotel Rp64,94 miliar.

Beban pokok ikut melandai mengikuti penurunan pendapatan. Sehingga laba kotor yang digenggam mencapai Rp773,93 miliar, lebih rendah dari posisi tahun lalu, demikian terungkap dalam laporan keuangan yang diterbitkan Selasa (31/10).

Meskipun ongkos operasional hingga penjualan mampu ditekan, tetapi beban umum dan administrasi justru membengkak menjadi Rp1,2 triliun, yang sebagian besar hasil dari kenaikan gaji pegawai dari Rp420,7 miliar, menjadi Rp454,34 miliar.

Halaman:
1 2
