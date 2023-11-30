Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Biaya Pembangunan Tol Bawah Laut IKN Rp10 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |19:50 WIB
Biaya Pembangunan Tol Bawah Laut IKN Rp10 Triliun
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga bicara soal pembangunan tol bawah laut IKN. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal banyak melibatkan penggunaan teknologi-teknologi terbarukan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan beberapa teknologi yang sebelumnya belum pernah diterapkan dalam sejarah pembangunan di Indonesia bakal diimplementasikan dalam membangun proyek ibu kota baru tersebut.

Salah satu teknologi yang sebelumnya tidak pernah diterapkan adalah pembangunan tol bawah laut di IKN alias immerse tunnel.

Immerse tunnel merupakan salah satu proyek yang belum pernah dilakukan dalam sejarah pembangunan di Indonesia.

Sehingga proses pembangunannya bakal mengadopsi teknologi-teknologi dari negara luar yang sudah lebih dahulu berhasil membangun proyek tersebut.

"Sebetulnya kalau teknologi yang paling ini (baru) immerse tunnel itu, mungkin itu baru pertama kali. Kalau kita bangun bendungan, jalan tol, kan sudah pernah," ujar Danis saat ditemui usai acara Indonesia - Korea Economic Cooperation Forum di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Halaman:
1 2
