Groundbreaking Rumah Tapak Panglima TNI hingga KSAD Cs di IKN Desember 2023

Pembangunan rumah tapak panglima TNI di IKN pada Desember 2023. (Foto: PUPR)

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah menerima masukan dari Mabes TNI terkait permintaan pembangunan rumah tapak untuk jabatan Panglima TNI dan kepala Staf setiap Matra, Darat, Udara, dan Laut.

Sekretaris OIKN, Jaka Santos menjelaskan pihak TNI juga sudah memberikan konsep arsitektur hunian dan bangunan cerdas hingga persoalan terkait instansi mana yang akan memegang peranan kendali pusat hankam di IKN.

Jika konsepnya berhasil dirumuskan dan disepakati sebelum 12 Desember 2023, bisa diikutkan dalam agenda groundbreaking pada 13-14 Desember 2023 untuk pembangunan rumah tapak.

"Perpindahan ibu kota sifatnya cenderung eksponensial. Pembangunan IKN akan terus berkembang diiringi meningkatnya jumlah penduduk kotanya, sehingga perlu satuan hunian dalam jumlah besar," ujar Jaka dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/11/2023).

Lebih lanjut, Jaka menjelaskan pembangunan lokasi hunian TNI juga akan dibangun strategis berdasarkan pola skema pendanaan gabungan APBN dan KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha).