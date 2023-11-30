Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Biaya Bangun Tol Bawah Laut IKN Rp10 Triliun, Tarif ke Pengendara Berapa?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |20:35 WIB
Biaya Bangun Tol Bawah Laut IKN Rp10 Triliun, Tarif ke Pengendara Berapa?
Biaya pembangunan tol bawah laut IKN. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) tengah merampungkan studi kelayakan untuk Lembang immerse tunnel atau tol bawah laut di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Operasi I Hutama Karya Agung Fajarwanto mengatakan saat ini pihaknya bersama perusahaan asal Korea Selatan Daewoo Engineering & Construction Co, Ltd tengah melakukan itu bersama.

 BACA JUGA:

Agung menjelaskan biaya pembangunan tol bawah laut IKN diproyeksikan bakal tembus sekitar Rp8 triliun - Rp10 triliun. Nilai tersebut merupakan proyeksi kebutuhan biaya kasar berdasarkan pengalaman pengerjaan proyek-proyek di Eropa.

"Kami masih studi jadi kalau kita benchmark pekerjaan-pekerjaan yang ada di Eropa itu bisa jadi kebutuhan kasar ya antara Rp8 triliun - Rp10 triliun konstruksi," ujar Agung saat ditemui usai acara Indonesia - Korea Economic Cooperation Forum di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Agung menjelaskan kebutuhan biaya investasi yang besar tersebut tentu bakal berdampak pada skema pengembalian investasi.

Halaman:
1 2
