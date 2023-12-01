Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kontribusi Ekonomi Berkelanjutan, Pegadaian Raih Dua Penghargaan TOP BUMN Awards 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |23:26 WIB
Kontribusi Ekonomi Berkelanjutan, Pegadaian Raih Dua Penghargaan TOP BUMN Awards 2023
Pegadaian raih dua penghargaan TOP BUMN Awards 2023. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - PT Pegadaian kembali mencetak prestasi dengan meraih dua penghargaan sekaligus di ajang TOP BUMN Awards 2023 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, (30/11).

Pegadaian dinilai sukses dalam menjalankan peran sebagai perusahaan yang terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional dengan mewujudkan keberlanjutan ekonomi, sosial, serta lingkungan.

Pada ajang tersebut, Pegadaian meraih penghargaan The Best State Owned Enterprise In 2023. Tak hanya itu, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha juga meraih The Best CFO: Excellent In Cost Efficiently & Productivity Program berdasarkan hasil penjurian oleh Dewan Juri Independen dan para praktisi ekonomi nasional lainnya.

Mengusung tema “Competitiveness, Innovation, and Prosperity: Memperkuat Keberlanjutan Bisnis BUMN melalui Pemberdayaan 4 pilar TJSL”. TOP BUMN Awards 2023 merupakan bentuk apresiasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Para penerima penghargaan dalam ajang ini dinilai berdasarkan kinerja, gagasan, inovasi, serta transformasi bisnis perusahaan di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang dinamis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189764//sukses_berkarya_sebelum_30-mxoG_large.jpg
Sukses di Usia Muda, Ini Cerita Para Wirausaha di Shopee Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/298/3189699//peluncuran_ready_to_cook_series_di_ranch_market_palazzo_plaza_senayan-1tQK_large.jpg
Rayakan Libur Nataru bersama Ready to Cook Series dari Meat and Livestock Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/11/3189466//langkah_penting_hindari_denda_pajak_kendaraan-g8zm_large.jpg
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement