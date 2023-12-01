Kontribusi Ekonomi Berkelanjutan, Pegadaian Raih Dua Penghargaan TOP BUMN Awards 2023

JAKARTA - PT Pegadaian kembali mencetak prestasi dengan meraih dua penghargaan sekaligus di ajang TOP BUMN Awards 2023 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, (30/11).

Pegadaian dinilai sukses dalam menjalankan peran sebagai perusahaan yang terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional dengan mewujudkan keberlanjutan ekonomi, sosial, serta lingkungan.

Pada ajang tersebut, Pegadaian meraih penghargaan The Best State Owned Enterprise In 2023. Tak hanya itu, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha juga meraih The Best CFO: Excellent In Cost Efficiently & Productivity Program berdasarkan hasil penjurian oleh Dewan Juri Independen dan para praktisi ekonomi nasional lainnya.

Mengusung tema “Competitiveness, Innovation, and Prosperity: Memperkuat Keberlanjutan Bisnis BUMN melalui Pemberdayaan 4 pilar TJSL”. TOP BUMN Awards 2023 merupakan bentuk apresiasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Para penerima penghargaan dalam ajang ini dinilai berdasarkan kinerja, gagasan, inovasi, serta transformasi bisnis perusahaan di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang dinamis.