Lampaui Target, PNBP Kementerian ESDM Tembus Rp250 Triliun

JAKARTA - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM hingga 27 November 2023 melampaui target dengan capaian 111%. Kementerian ESDM mencatat PNBP ESDM sekitar Rp250 triliun dengan target PNBP sebesar Rp225 triliun.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menuturkan, dari angka tersebut, PNBP subsektor Mineral dan Batubara tahun ini, berhasil melesat dengan realisasi sebesar Rp152,16 triliun dari target Rp85 triliun.

"PNBP dari sektor minerba berada di angka Rp152,16 triliun. Secara persentase mencapai 178% dari target yang dicanangkan dalam APBN," jelasnya dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Jumat (1/12/2023).

PNBP subsektor minerba, imbuh Dadan, utamanya berasal dari peningkatan iuran produksi atau royalti batubara, dan merupakan dampak dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM. Sehingga, meski rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) mengalami fluktuasi sepanjang tahun dan cenderung menurun apabila dibandingkan dengan tahun lalu, namun kenaikan tarif royalti batubara mampu menutupi penurunan HBA tersebut..

"Dengan PP tersebut jadi ada peningkatan dari sisi harga di sisi tarifnya. Jadi yang awalnya misalkan 7 persen harga royalti, ada yang menjadi 13,5 persen. Sehingga ketika produksinya naik, kemudian harga untuk penerimaan itu juga naik kemudian penerimaan negaranya juga ikut naik," terangnya.