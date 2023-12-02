Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sandiaga Berikan Tips Sukses untuk Generasi Muda

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |20:15 WIB
Sandiaga Berikan Tips Sukses untuk Generasi Muda
Sandiaga Uno berikan tips sukses ke milenial (Foto: DPP PPP)
JAKARTA - Sandiaga Uno memberikan tips sukses untuk generasi muda milenial dan Z di Kota Makassar. Ketua Bappilu DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini melaksanakan kampanye bersama dengan putra dari Bakal Calon Presiden Nomor Urut Tiga dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Ganjar Pranowo yakni Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

"Anak-anak muda ini memerlukan role model dan Alam dapat memberikan inspirasi karena walaupun masih muda tapi wawasannya sangat luas. Dan saya melihat bahwa anak-anak muda ini begitu diberikan inspirasi dan motivasi mereka siap berkolaborasi," ujar Sandiaga Uno, dikutip Sabtu (2/12/2023).

Dia menyebutkan kegiatan diskusi tersebut sangat produktif sehingga dapat membagikan berbagai tips wirausaha sukses bagi generasi muda melalui berbagai produk dan jasa.

Sandiaga Uno mengaku sudah mengajukan cuti pada akhir pekan untuk berkampanye di tengah tugasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI.

"Memang sudah disusun jadwal kampanye sampai tanggal 14 Februari, dan saya sudah mengajukan cuti nanti menyesuaikan jadwal. Tapi sama mas Alam ini sangat enjoy sekali karena tidak terlalu tegang, karena kampanye yang terlalu tegang itu tidak disukai Generasi Milenial dan Generasi Z," lanjutnya.

Generasi muda, lanjut dia, adalah kelompok pemilih yang sangat kritis dan sangat mengedepankan calon pemimpin yang bersih bebas dari korupsi serta mengerti akan kebutuhan paling penting bagi generasi muda.

