Ada Longsor di Lintas Karanggandul-Karangsari, 12 Perjalanan Kereta Dialihkan Memutar

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pelanggan karena jalur rel terdampak longsor akibat curah hujan tinggi di KM 340+100 antara Stasiun Karanggandul-Karangsari pada Senin dini hari.

Manager Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto Feni Novida Saragih menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada Senin pukul 00.58 WIB, jalur hilir terdampak tebing longsor karena curah hujan tinggi.

Adapun Tim Gabungan KAI Daop 5 Purwokerto langsung melakukan penanganan dan jalur hulu tetap dapat dilalui sehingga perjalanan KA dialihkan menjadi 1 jalur melalui hulu dan KA tetap berjalan.

Kemudian, pukul 04.27 WIB, petugas lapangan KAI melaporkan bahwa kembali terjadi longsoran sehingga dua jalur yakni hilir dan hulu terdampak longsoran dan untuk sementara waktu belum dapat dilalui.

"Demi keselamatan dan penanganan jalur hilir dan hulu yang terdampak maka perjalanan kereta dialihkan memutar lintas utara," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (4/12/2023).

BACA JUGA: Pemerintah Kaji Pembangunan Stasiun Kereta Api Cepat di Kopo

Feni mengatakan KAI Daop 5 Purwokerto tetap berkomitmen untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait perjalanan dan pelayanan KA dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial @KAI121.

Adapun hingga release ini diterbitkan, ada 12 KA yang terdampak yang perjalanannya memutar, diantaranya yakni:

1. KA 155 Kamandaka (PWT - SMT)

2. KA 147 Sawunggalih (KTA - PSE)

3. KA 116 Ranggajati (CN - JR)

4. KA 18 Argo Semeru (GMR - SGU)

5. KA 141 Fajar Utama Yogya (YK - PSE)