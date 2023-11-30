Advertisement
HOT ISSUE

Pemerintah Kaji Pembangunan Stasiun Kereta Api Cepat di Kopo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:36 WIB
Pemerintah Kaji Pembangunan Stasiun Kereta Api Cepat di Kopo
Pemerintah kaji pembangunan stasiun kereta cepat di Kopo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah mengkaji penambahan stasiun untuk Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, di daerah Kopo, Bandung. Pemerintah tengah berdiskusi dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC), PT Kereta Api Indonesia, serta perwakilan dari Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, dan Kementerian Perhubungan.

“Pilihan ini silakan ditangkap, tentunya wewenang ini ada di KCIC. Karena ini kereta cepat Jakarta-Bandung ya harusnya berhenti benar-benar di Bandung,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam keterangannya, dikutip Kamis (30/11/2023).

Mengenai konektivitas, menurut Moeldoko, upaya peningkatan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan yang akan didapat oleh penumpang Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Salah satunya soal ketersediaan kursi di kereta feeder saat sudah sampai di Padalarang.

“Pentingkan untuk kenyamanan penumpang, agar tidak berhenti hanya di stasiun Padalarang serta Tegalluar,” jelasnya.

Moeldoko menambahkan bahwa KSP akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengkaji kemungkinan penambahan stasiun kereta api cepat. Jika pembangunan tersebut akan dilakukan tentu harus memperhatikan dampak yang positif terhadap masyarakat.

“Silahkan dipersiapkan kajiannya,” kata Moeldoko.

