Naik Kereta Cepat Whoosh 350 Km/Jam, Penumpang: Enak, Nyaman

JAKARTA - Masyarakat mengakui kecepatan Kereta Whoosh. Di mana kereta cepat Jakarta-Bandung melaju hingga 350 km per jam.

Seorang penumpang wanita yang pernah naik Kereta Whoosh mengaku sangat terkesan dengan keakuratan waktu kedatangan kereta cepat tersebut.

"Saya naik Kereta Whoosh dari Jakarta, dan sebelum saya menyadari, saya sudah tiba di tempat tujuan," kata penumpang dalam video yang diunggah Instagram @keretacepat_id, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Kesan lain juga diungkap dari rombongan warga Cirebon yang perdana menjajaln Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Enak, cepat, nyaman," kata warga tersebut.

Selain itu, Kereta Cepat Whoosh juga diakui fasilitas dan kenyamannya. Bahkan berani dibandingkan dengan kereta cepat dari negara lain.

"Tempat duduk nyaman, fasilitas nyaman. Kereta terasa seperti di luar negeri," kata seorang warga Cikarang.

Penumpang ini merasa senang karena tidak perlu khawatir tentang kemungkinan keterlambatan atau ketidaktepatan jadwal kereta.

Kereta cepat Whoosh kini menjadi pilihan para penumpang karena memberikan pengalaman perjalanan yang cepat.

Masyarakat yang mau naik kereta cepat Jakarta-Bandung dapat menggunakan aplikasi Whoosh untuk membeli tiket secara online dan melakukan transaksi pembayaran dengan mudah.