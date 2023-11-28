Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Naik Kereta Cepat Whoosh 350 Km/Jam, Penumpang: Enak, Nyaman

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |14:46 WIB
Naik Kereta Cepat Whoosh 350 Km/Jam, Penumpang: Enak, Nyaman
Penumpang Nyaman dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Okezone.com/KCIC)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat mengakui kecepatan Kereta Whoosh. Di mana kereta cepat Jakarta-Bandung melaju hingga 350 km per jam.

Seorang penumpang wanita yang pernah naik Kereta Whoosh mengaku sangat terkesan dengan keakuratan waktu kedatangan kereta cepat tersebut.

"Saya naik Kereta Whoosh dari Jakarta, dan sebelum saya menyadari, saya sudah tiba di tempat tujuan," kata penumpang dalam video yang diunggah Instagram @keretacepat_id, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Kesan lain juga diungkap dari rombongan warga Cirebon yang perdana menjajaln Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Enak, cepat, nyaman," kata warga tersebut.

Selain itu, Kereta Cepat Whoosh juga diakui fasilitas dan kenyamannya. Bahkan berani dibandingkan dengan kereta cepat dari negara lain.

"Tempat duduk nyaman, fasilitas nyaman. Kereta terasa seperti di luar negeri," kata seorang warga Cikarang.

Penumpang ini merasa senang karena tidak perlu khawatir tentang kemungkinan keterlambatan atau ketidaktepatan jadwal kereta.

Kereta cepat Whoosh kini menjadi pilihan para penumpang karena memberikan pengalaman perjalanan yang cepat.

Masyarakat yang mau naik kereta cepat Jakarta-Bandung dapat menggunakan aplikasi Whoosh untuk membeli tiket secara online dan melakukan transaksi pembayaran dengan mudah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189155/kereta_cepat_whoosh-gXQV_large.jpg
Ada Diskon Tiket Kereta Whoosh Rp25.000 di Desember, Ini Cara Belinya Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement