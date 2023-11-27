Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Kereta Cepat Whoosh, Kunjungan Wisatawan ke Bandung Meningkat

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |10:05 WIB
Ada Kereta Cepat Whoosh, Kunjungan Wisatawan ke Bandung Meningkat
Kereta Cepat Whoosh bikin kunjungan wisatawan ke Bandung meningkat. (Foto: KCIC)
JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengklaim Kereta Cepat Whoosh mulai memberikan dampak pada sektor pariwisata di area Bandung.

Lewat kerja sama dengan berbagai destinasi wisata di Bandung Raya, kunjungan wisatawan ke destinasi wisata tersebut semakin meningkat.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyebut peningkatan kunjungan pariwisata dan ekonomi memang menjadi salah satu tujuan dari kehadiran Kereta Cepat Whoosh.

Menurutnya, Whoosh dirancang bukan hanya sebagai moda transportasi tapi juga sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di masyarakat.

Eva mengatakan ada 6 destinasi wisata yang saat ini telah membangun kerja sama dengan Kereta Cepat Whoosh.

Kerja sama yang diberikan berupa gratis shuttle hingga gratis tiket masuk untuk pemegang tiket kereta cepat Whoosh.

