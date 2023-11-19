Menhub Cerita soal Kesan Turis Asing Jajal Kereta Cepat Whoosh

JAKARTA - Kereta Cepat Whoosh rute Jakarta-Bandung PP telah beroperasi selama satu bulan.

Berdasarkan data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sejak dioperasikan Whoosh sudah melayani 400 ribu penumpang dengan tingkat okupansi melebihi 95 %. Pergerakan penumpang tertinggi menembus 21 ribu penumpang dalam sehari.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyambut baik antusiasme warga terhadap pengoperasian Kereta Cepat Whoosh.

“Hari ini saya ingin jalan-jalan ke Whoosh ternyata penuh sekali. Pergerakannya sudah sebanyak 36 kali. Sebanyak 18 ke Bandung dan 18 ke Jakarta. Yang lebih menggembirakan lagi yang tadinya naik mobil ke Bandung atau Jakarta, pindah naik Whoosh. Ini tujuan Presiden Jokowi untuk menjadikan ini kereta api massal,” kata Menhub saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Halim di Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Pada kesempatan tersebut Menhub menyapa dan berbincang langsung kepada masyarakat pengguna Whoosh. Masyarakat mengaku puas dan bangga dengan adanya kereta cepat ini.