Jelang Nataru, Pemda Diminta Jaga Disparitas Harga Pangan

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Wosi Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 kemarin.

Sidak di Pasar Wosi itu dilakukan untuk memantau ketersediaan dan stabilitas harga sejumlah komoditas pangan menjelang perayaan hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Wamentan Harvick meminta pemerintah daerah Kabupaten Manokwari untuk meminimalisasi disparitas harga pangan, terutama jelang hari-hari besar.

"(Disparitas harga) itu perlu dijaga masyarakat sendiri dan pemerintah daerah," katanya dikutip, Senin (4/12/2023).

Menurutnya, pemerintah tidak bisa mencegah laju kenaikan harga bahan pangan menjelang hari-hari besar seperti Natal atau tahun baru ini.