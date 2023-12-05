Harga Jual Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit Tembus Rp100 Juta!

Harga Jual Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit. (Foto: Okezone.com/Bank Indonesia)

JAKARTA - Harga uang koin Rp1.000 tahun emisi 1993 dengan gambar kelapa sawit fantastis di toko-toko online. Hal ini setelah Bank Indonesia (BI) menarik dan mencabut uang logam tersebut sehingga tak lagi menjadi alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misal di toko online berwana hijau, harga uang Rp1.000 kelapa sawit ada yang dijual Rp100 juta. Si penjual tersebut menuliskan deskripsi uang koin 1.000 rupiah cocok untuk mahar. Ada juga yang menjual uang koin tersebut Rp25 juta.

Di toko online lain yang berwana oranye, uang koin Rp1.000 tersebut dibanderol Rp5 juta, Rp1 juta dan Rp3 juta.

"Uang koin asli dan banyak diburu oleh para kolektor barang antik dan kuno. Stok terbatas, dimahar 5.000.000 per koin," tulis deskripsi produk si penjual.

Meski demikian ada juga yang menjual uang koin kelapa sawit tersebut dengan harga tidak begitu mahal. Seperti di toko online berwana biru, uang tersebut ada yang dijual Rp5 ribu, Rp10 ribu dan Rp83 ribu.

Berikut spesifikasi uang logam Rp1.000 tahun emisi 1993

Gambar depan:

- Tulisan Bank Indonesia

- Gambar Garuda Pancasila

- Tahun pencetakan 1993, 1994 dan seterusnya

Gambar Belakang:

- Tulisan kelapa sawit

- Tulisan Rp1.000

- Gambar pohon kelapa sawit

Bagian sisi:

Bergerigi terputus-putus

Dimensi:

Bahan luar Cupro Nickel

Bahan dalam Alumunium Bronze

Warna putih perak (luar) dan kuning emas (dalam)

Berat 8,60 gram

Diameter lingkar luar Rp26 mm

Diameter lingkar dalam 18 mm

Ketebalan 2,40 mm

Berikut spesifikasi uang logam Rp500 tahun emisi 1997

Gambar depan:

- Gambar Garuda Pancasila

- Tulisan Bank Pancasila

- Tahun pencetakan 1997, 1998 dan seterusnya