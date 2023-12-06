Jadwal Lengkap Libur dan Cuti Bersama Desember 2023

JAKARTA – Jadwal lengkap libur dan cuti Bersama Desember 2023 akan diulas dalam artikel ini. Pemerintah sudah menetapkan libur dan cuti Bersama 2023 sebanyak 24 hari, terdiri dari libur nasional selama 16 hari dan cuti Bersama 8 hari.

Libur nasional dan cuti Bersama tertuang dalam surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 yang ditekankan Menteri Pendayagunaan AParatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Untuk bulan Desember 2023 ini, akan ada libur nasional dan cuti Bersama yang perlu untuk diketahui. Hal ini sangat penting dilakukan bagi yang hendak berlibur.

Dalam SKB itu ditetapkan hari libur nasional dan cuti Bersama Desember 2025. Tanggal 25 Desember 2023 yang jatuh pada hari Senin merupakan libur nasional untuk memperingati Hari Raya Natal.

Sementara itu, pemerintah sudah menetapkan tanggal 26 Desember 2023 sebagai cuti Bersama Natal 2023.

Tanggal 26 Desember bertepatan pada hari selasa, sehingga bisa libur Panjang 4 hari terhitung dimulai sabtu 23 desember, minggu 24 desember, senin 25 desember dan selasa 26 desember 2023.