JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) turun lagi hari ini. Terpantau emas Antam turun Rp12.000 menjadi Rp1.110.000 per gram.
Mengutip laman logammulia.com, Rabu (6/12/2023), cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp605.000.
Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.325.000, dan 10 gram Rp10.595.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp52.645.000.
Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp525.320.000 dan Rp1.050.600.000.
Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.
Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.
Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.
Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:
Emas 0,5 gram: Rp605.000
Emas 1 gram: Rp1.110.000
Emas 2 gram: Rp2.160.000
Emas 3 gram: Rp3.251.000
Emas 5 gram: Rp5.325.000