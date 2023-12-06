Harga Emas Antam Turun Lagi, Segram Dibanderol Rp1.110.000

Harga Emas Antam Hari Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) turun lagi hari ini. Terpantau emas Antam turun Rp12.000 menjadi Rp1.110.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, Rabu (6/12/2023), cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp605.000.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.325.000, dan 10 gram Rp10.595.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp52.645.000.

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp525.320.000 dan Rp1.050.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp605.000

Emas 1 gram: Rp1.110.000

Emas 2 gram: Rp2.160.000

Emas 3 gram: Rp3.251.000

Emas 5 gram: Rp5.325.000