Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Anjlok 2,27%, Ternyata Ini Penyebabnya

Asla Lupanda , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |09:17 WIB
Harga Emas Anjlok 2,27%, Ternyata Ini Penyebabnya
Harga Emas Turun Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas anjlok pada akhir perdagangan Senin. Hal ini dipicu naiknya dolar AS dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup turun USD47,5 atau 2,27% menjadi USD2.042,2 per ounce.

Dipicu ekspektasi penurunan suku bunga, emas pernah melampaui puncak sebelumnya pada Agustus 2020 dan mencapai rekor tertinggi baru dalam sejarah di USD2.144,6, namun kemudian turun dengan cepat.

Karena Federal Reserve berhati-hati terkait pelonggaran kebijakan yang prematur, analis pasar tetap optimis terhadap pasar emas.

Sementara itu, investor menantikan laporan pekerjaan yang akan dirilis pada Jumat 8 Desember 2023. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (5/12/2023).

Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pesanan barang-barang manufaktur AS turun 3,6% pada Oktober disebabkan oleh penurunan sektor transportasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188927/harga_emas-rLVk_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 10 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/622/3188482/harga_emas_antam-BlAS_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 8 Desember Naik Rp5.000, Dijual Rp2.409.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188368/harga_emas-JaBW_large.jpg
Harga Emas Diprediksi Tembus Rp2,5 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188335/emas_antam-3jVk_large.jpg
Daftar Terbaru Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188179/harga_emas_antam-Gy5D_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 6 Desember Turun, Cek Daftar Terbarunya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187969/emas-mKIc_large.jpg
Emas Masuk Simbara Mulai 2026, Harga Bakal Naik?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement