Harga Emas Anjlok 2,27%, Ternyata Ini Penyebabnya

Harga Emas Turun Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Harga emas anjlok pada akhir perdagangan Senin. Hal ini dipicu naiknya dolar AS dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup turun USD47,5 atau 2,27% menjadi USD2.042,2 per ounce.

Dipicu ekspektasi penurunan suku bunga, emas pernah melampaui puncak sebelumnya pada Agustus 2020 dan mencapai rekor tertinggi baru dalam sejarah di USD2.144,6, namun kemudian turun dengan cepat.

Karena Federal Reserve berhati-hati terkait pelonggaran kebijakan yang prematur, analis pasar tetap optimis terhadap pasar emas.

Sementara itu, investor menantikan laporan pekerjaan yang akan dirilis pada Jumat 8 Desember 2023. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (5/12/2023).

Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pesanan barang-barang manufaktur AS turun 3,6% pada Oktober disebabkan oleh penurunan sektor transportasi.