20 Produk Israel yang Terkenal di Indonesia

JAKARTA - Ada 20 produk Israel yang terkenal di Indonesia sudah dipasarkan secara luas termasuk penjualan online. Dalam hal ini, Israel memiliki beberapa merek yang ternyata sering dipakai banyak orang.

Adapun beberapa merek ini meliputi makanan, minuman, pakaian, mainan hingga peralatan kosmetik. Lantas apa saja?

Berikut 20 produk Israel yang terkenal di Indonesia dihimpun dari catatan Okezone:

1. Jeruk

Israel memiliki produk buah yang ternyata diekspor ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Dalam hal ini buah jeruk jaffa ternyata banyak diekspor di kawasan Asia dan Indonesia. Hal itu terlihat dari beberapa E-commerce Indonesia yang menjualnya buah asal Israel tersebut.

2. Minuman Alkohol Vodka

Vodka Perfect adalah merek vodka internasional, diproduksi oleh Renaissance-Perfect, sebuah perusahaan berbasis di Israel yang mengoperasikan tiga fasilitas manufaktur besar di Israel dan Rumania. Beberapa produk ini juga dijual di Indonesia.

3. Taf Toys

Taf Toys, perusahaan penyedia perlengkapan bayi asal Israel, berhasil merangkul hati para orangtua di Indonesia.

Dengan beragam produk yang mencakup gendongan bayi, kereta bayi, mainan bayi, hingga sabuk pengaman bayi, mereka telah membuktikan bahwa kualitas dan kenyamanan adalah bahasa universal yang diucapkan oleh orangtua di seluruh dunia.