Sri Mulyani Sebut Indonesia Posisi Aman di Tengah Fragmentasi Ekonomi Global

BALI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia saat ini berada dalam posisi aman di tengah fragmentasi ekonomi global yang terjadi.

Hal itu salah satunya tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik, bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi beberapa negara lain.

“Perekonomian kita terus tumbuh sekitar 5 persen dalam delapan kuartal terakhir. Kami juga terus fokus pada hal-hal yang paling penting dalam membangun landasan yang tepat dan kuat bagi Indonesia untuk melanjutkan perjalanan menjadi negara berpenghasilan lebih tinggi,” kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci dalam Sri Mulyani di Bali kutip Antara, Rabu (6/12/2023).

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan fiskal yang efektif menjadi penunjang utama ketahanan ekonomi di tengah fragmentasi saat ini. Kebijakan fiskal memainkan peran penting sebagai peredam guncangan (shock absorber), menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid.

"Kebijakan fiskal Indonesia didesain dengan seimbang untuk menjawab tantangan jangka pendek dan jangka panjang," ujar Bendahara Negara tersebut.

(Taufik Fajar)