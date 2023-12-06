Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Finance Beri Apresiasi Acara Durian Vaganza MNC Finance dan MNC Leasing

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |22:02 WIB
BRI Finance Beri Apresiasi Acara Durian Vaganza MNC Finance dan MNC Leasing
MNC Finance Gelar Acara Durian Vaganza (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT BRI Multifinance Indonesia atau BRI Finance memberi apresiasi yang besar terhadap kegiatan pesta durian yakni Durian Vaganza yang diselenggarakan MNC Finance dan MNC Leasing.

Kepala Divisi Pembiayaan Komersial BRI Finance, Nahrowi, mengatakan sebagai salah satu mitra, BRI Finance bakal terus mendukung pertumbuhan bisnis MNC Finance dan Leasing.

“Saya terus terang angkat dua jempol untuk MNC Finance dan Leasing, karena tradisi ini unik, di mana kita sama-sama makan durian, dan berkumpul. Dari sekian acara yang saya datangi, kali ini benar-benar unik,” kata Nahrowi di sela acara, di Kantor MNC Finance, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Baginya, kegiatan ini dapat mempererat tali persaudaraan dalam ekosistem bisnis pembiayaan bagi kedua perusahaan.

“Kami bawa rombongan 10 orang. Sekali lagi saya katakan kegiatan ini hebat, saya salut, lanjutkan,” tuturnya.

Halaman:
1 2
