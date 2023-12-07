Rekomendasi Hunian Klasik Modern ala Jessie Maria, Cocok untuk Milenial dan Gen Z

MEMILIKI hunian menjadi salah satu pencapaian penting dalam hidup seseorang. Oleh karena itu, membeli rumah dengan desain premium bisa memberikan kepuasan dan kebanggaan tersendiri. Rumah dengan konsep klasik modern bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan rumah terlihat mewah dan elegan.

Tren hunian klasik modern kini makin banyak diminati di kalangan milenial, zilenial, hingga keluarga muda. Konsep rumah ini tidak didekorasi berlebihan sehingga terasa homey. Selain itu, interior rumah bergaya klasik umumnya mengutamakan kenyamanan, sehingga akan membuat rumah makin enak ditempati.

Jessie Maria, Influencer Property muda berbakat menjelaskan bahwa dalam memilih hunian klasik modern penting untuk mempertimbangkan faktor lokasi strategis sebagai fondasi dalam mencari hunian yang cocok dengan gaya hidup.

Bicara soal perumahan mewah yang tidak begitu jauh dari Jakarta, Jessie, sapaannya, merekomendasikan klaster residensial terbaru Levante at Klasika di kawasan Grand Wisata Bekasi yang diinisiasi Sinar Mas Land. Menurutnya, hunian ini dikembangkan sebagai kawasan hunian terpadu dengan konektivitas transportasi yang lengkap.

Grand Wisata Bekasi satu-satunya kota mandiri yang diapit dua akses Tol Jakarta- Cikampek dan Tol JORR II di sisi Timur Jakarta. Dapat diakses melalui tiga gerbang utama, yaitu North Gate, West Gate dan East Gate. Dekat dengan stasiun LRT Jatimulya, yang memudahkan Anda dalam memilih moda transportasi untuk bepergian.

“Levante at Klasika di Grand Wisata Bekasi adalah salah satu perumahan terbaik yang menurut aku recomended banget ya. Dengan desain yang modern dan fasilitas lengkap serta ruang terbuka hijau, yang membuat lingkungan nyaman dan aman untuk Anda dan keluarga. Dari sisi value rumah ini juga pas banget untuk investasi lho,” jelasnya saat ditemui Okezone di Grand Wisata Bekasi, Rabu 29 November 2023.

Menggunakan Sistem Smart Home