Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ke Pasar, Ganjar Pranowo: Cabai Harganya Masih Tinggi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |12:47 WIB
Ke Pasar, Ganjar Pranowo: Cabai Harganya Masih Tinggi
Ganjar Pranowo Blusukan ke Pasar. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo blusukan ke pasar Segiri, Kalimantan Timur. Ganjar untuk mengecek kondisi harga bahan pokok masyarakat di pasar tradisional.

Seorang Pedagang Sulastri mengatakan kepada Ganjar bahwa saat ini harga cabai hingga tomat masih tinggi. Untuk harga cabai, kata Sulastri, masih Rp100.000 per kilogram.

Sulastri pun berharap kepada Ganjar agar bisa memberikan solusi ke depannya harga kebutuhan pangan bisa stabil khususnya di wilayah Samarinda.

“Semoga harga bahan pokok bisa turun dan stabil,” harapan Sulastri jika Ganjar Terpilih Presiden, Kamis (7/12/2023).

Ganjar mengakui selama berkeliling pasar yang ada di Kalimantan Timur keluhannya sama yakni harga pangan. Dari tiga pasar yang dikunjungi Ganjar yaitu Pasar Baru Balikpapan, Pasar Loa Kulu Kutai Kartanegara dan Pasar Segiri Samarinda, harga yang masih tinggi adalah cabai.

“Satu kalo kita melihat cabai masih menjadi catatan dan harganya masih tinggi. Kalau kita melihat yang ada di Samarinda ternyata cabai ada didistribusiin di tempat lain dan harganya masih tinggi,” kata Ganjar.

Saat berkunjung ke Pasar Segiri Samarinda, dia juga mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait harga pupuk yang masih mahal. Menurutnya, hal ini tentunya sangat meresahian mereka apalagi yang sehari-hari bercocok tanam.

"Ternyata pupuk dan ibat, bagaimana kita siapkan proses produksi agar bisa lancar. Ini hampir terjadi di semua tempat di Indonesia,” tegas Ganjar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/320/3101949/cabai-9j63_large.jpg
Harga Cabai Tembus Rp100 Ribu per Kg, Begini Penjelasan Kepala Bapanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3066946/curhat-pedagang-pasokan-melimpah-harga-cabai-anjlok-IksP3wx3ZN.jpg
Curhat Pedagang: Pasokan Melimpah, Harga Cabai Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/320/3037630/harga-pangan-hari-ini-cabai-rawit-merah-tembus-rp63-ribu-per-kg-daging-rp135-ribu-fa4amnjg38.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Merah Tembus Rp63 Ribu per Kg, Daging Rp135 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/320/3021731/harga-cabai-meroket-jadi-sorotan-jelang-idul-adha-ikp60hOBOe.jpg
Harga Cabai Meroket Jadi Sorotan Jelang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/320/2993625/harga-cabai-hingga-daging-sapi-meroket-jelang-lebaran-2024-k9kwWrjEox.jpg
Harga Cabai hingga Daging Sapi Meroket Jelang Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/320/2974475/harga-cabai-naik-tembus-rp100-ribu-per-kg-emak-emak-pusing-g7n51rHn1M.jpg
Harga Cabai Naik Tembus Rp100 Ribu per Kg, Emak-Emak Pusing
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement