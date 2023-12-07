Ke Pasar, Ganjar Pranowo: Cabai Harganya Masih Tinggi

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo blusukan ke pasar Segiri, Kalimantan Timur. Ganjar untuk mengecek kondisi harga bahan pokok masyarakat di pasar tradisional.

Seorang Pedagang Sulastri mengatakan kepada Ganjar bahwa saat ini harga cabai hingga tomat masih tinggi. Untuk harga cabai, kata Sulastri, masih Rp100.000 per kilogram.

Sulastri pun berharap kepada Ganjar agar bisa memberikan solusi ke depannya harga kebutuhan pangan bisa stabil khususnya di wilayah Samarinda.

“Semoga harga bahan pokok bisa turun dan stabil,” harapan Sulastri jika Ganjar Terpilih Presiden, Kamis (7/12/2023).

Ganjar mengakui selama berkeliling pasar yang ada di Kalimantan Timur keluhannya sama yakni harga pangan. Dari tiga pasar yang dikunjungi Ganjar yaitu Pasar Baru Balikpapan, Pasar Loa Kulu Kutai Kartanegara dan Pasar Segiri Samarinda, harga yang masih tinggi adalah cabai.

“Satu kalo kita melihat cabai masih menjadi catatan dan harganya masih tinggi. Kalau kita melihat yang ada di Samarinda ternyata cabai ada didistribusiin di tempat lain dan harganya masih tinggi,” kata Ganjar.

Saat berkunjung ke Pasar Segiri Samarinda, dia juga mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait harga pupuk yang masih mahal. Menurutnya, hal ini tentunya sangat meresahian mereka apalagi yang sehari-hari bercocok tanam.

"Ternyata pupuk dan ibat, bagaimana kita siapkan proses produksi agar bisa lancar. Ini hampir terjadi di semua tempat di Indonesia,” tegas Ganjar.