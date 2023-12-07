Bagaimana Cara Mengamankan Kontak Dari Pinjol? Simak di Sini

Bagaimana Cara Mengamankan Kontak Dari Pinjol? Simak di Sini (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Bagaimana cara mengamankan kontak dari pinjaman online (pinjol) menarik untuk diketahui. Sampai saat ini, permasalahan pinjaman online masih belum selesai terlebih sering dihubungi perusahaan tersebut.

Dalam era digital saat ini, aplikasi pinjaman online telah menjadi populer di kalangan masyarakat. Mereka memberikan kemudahan dalam memperoleh pinjaman tunai dengan cepat tanpa banyak persyaratan.

Namun belakangan ini serangan terhadap ponsel tampaknya semakin marak. Bahkan terkadang pemilik ponsel tidak mengetahui bahwa perangkatnya sedang disadap. Hal ini disebabkan karena banyaknya hacker yang membuat aplikasi perangkat lunak untuk ponsel tanpa izin dan memungkinkan seseorang masuk ke dalam pinjol.

Lalu bagaimana cara mengamankan kontak dari pinjo? Dikutip dari laman Okezone berikut penjelasannya, Kamis (7/12/2023).

Berikut beberapa cara untuk melindungi kontak dari pinjol:

1. Tidak Memberikan Izin Akses Kontak

Saat menginstal aplikasi pinjaman online, maka perlu untuk memberikan izin akses ke konta. Jika merasa tidak nyaman dengan permintaan ini maka dapat mencegah aplikasi pinjaman online mengakses dan mengumpulkan daftar kontak.

2. Pembaharuan Izin Akses

Pastikan secara teratur memeriksa pengaturan izin aplikasi di ponsel. Jika suatu saat anda memberikan izin akses kontak pada aplikasi tertentu, maka anda dapat membatalkannya karena merasa tidak nyaman dengan akses tersebut.

3. Periksa Pengaturan Privasi WA

WhatsApp memiliki pengaturan privasi yang memungkinkan untuk mengendalikan siapa yang dapat melihat informasi kontak. Anda dapat memilih untuk hanya memberikan informasi kontak dengan orang-orang pilihan.

4. Aktifkan Verifikasi Dua Langkah WA

Aktifkan fitur verifikasi dua langkah di WhatsApp. Ini adalah lapisan keamanan tambahan yang akan menjaga akun tetap aman. Dengan verifikasi dua langkah, maka anda harus memasukkan PIN khusus yang hanya anda yang tahu setiap kali mencoba memverifikasi nomor WA.

5. Hati-Hati dengan Tautan Yang Anda Terima

Jika menerima tautan melalui pesan WA dari sumber yang tidak dikenal atau yang mencurigakan jangan asal mengklik link tersebut. Tautan itu mungkin akan mengarahkan anda ke situs yang meminta ke kontak anda.

6. Laporkan Spam dan Penyalahgunaan

Wa memiliki fitur pelaporan yang memngkinkan untuk melaporkan pesan dan pengguna yang mencurigakan atau mengganggu. Jika anda menerima pesan spam dari pinjaman online, khususnya pinjol ilegal maka segera laporkan ke WA.