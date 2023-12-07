Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagaimana Cara Mengamankan Kontak Dari Pinjol? Simak di Sini

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |21:03 WIB
Bagaimana Cara Mengamankan Kontak Dari Pinjol? Simak di Sini
Bagaimana Cara Mengamankan Kontak Dari Pinjol? Simak di Sini (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bagaimana cara mengamankan kontak dari pinjaman online (pinjol) menarik untuk diketahui. Sampai saat ini, permasalahan pinjaman online masih belum selesai terlebih sering dihubungi perusahaan tersebut.

Dalam era digital saat ini, aplikasi pinjaman online telah menjadi populer di kalangan masyarakat. Mereka memberikan kemudahan dalam memperoleh pinjaman tunai dengan cepat tanpa banyak persyaratan.

Namun belakangan ini serangan terhadap ponsel tampaknya semakin marak. Bahkan terkadang pemilik ponsel tidak mengetahui bahwa perangkatnya sedang disadap. Hal ini disebabkan karena banyaknya hacker yang membuat aplikasi perangkat lunak untuk ponsel tanpa izin dan memungkinkan seseorang masuk ke dalam pinjol.

Lalu bagaimana cara mengamankan kontak dari pinjo? Dikutip dari laman Okezone berikut penjelasannya, Kamis (7/12/2023).

Berikut beberapa cara untuk melindungi kontak dari pinjol:

1. Tidak Memberikan Izin Akses Kontak

Saat menginstal aplikasi pinjaman online, maka perlu untuk memberikan izin akses ke konta. Jika merasa tidak nyaman dengan permintaan ini maka dapat mencegah aplikasi pinjaman online mengakses dan mengumpulkan daftar kontak.

2. Pembaharuan Izin Akses

Pastikan secara teratur memeriksa pengaturan izin aplikasi di ponsel. Jika suatu saat anda memberikan izin akses kontak pada aplikasi tertentu, maka anda dapat membatalkannya karena merasa tidak nyaman dengan akses tersebut.

3. Periksa Pengaturan Privasi WA

WhatsApp memiliki pengaturan privasi yang memungkinkan untuk mengendalikan siapa yang dapat melihat informasi kontak. Anda dapat memilih untuk hanya memberikan informasi kontak dengan orang-orang pilihan.

4. Aktifkan Verifikasi Dua Langkah WA

Aktifkan fitur verifikasi dua langkah di WhatsApp. Ini adalah lapisan keamanan tambahan yang akan menjaga akun tetap aman. Dengan verifikasi dua langkah, maka anda harus memasukkan PIN khusus yang hanya anda yang tahu setiap kali mencoba memverifikasi nomor WA.

5. Hati-Hati dengan Tautan Yang Anda Terima

Jika menerima tautan melalui pesan WA dari sumber yang tidak dikenal atau yang mencurigakan jangan asal mengklik link tersebut. Tautan itu mungkin akan mengarahkan anda ke situs yang meminta ke kontak anda.

6. Laporkan Spam dan Penyalahgunaan

Wa memiliki fitur pelaporan yang memngkinkan untuk melaporkan pesan dan pengguna yang mencurigakan atau mengganggu. Jika anda menerima pesan spam dari pinjaman online, khususnya pinjol ilegal maka segera laporkan ke WA.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement