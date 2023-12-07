Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kota Pintar IKN Dibangun, Ganjar: Perlu Pengawalan

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |19:53 WIB
Kota Pintar IKN Dibangun, Ganjar: Perlu Pengawalan
Ganjar Pranowo di IKN Nusantara (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai kota pintar perlu pengawalan yang sangat bagus.

Hal itu karena Indonesia sedang membuat mimpi besar akan kemajuan teknologi masa depan yang belum ada di dunia dan direncanakan dari nol.

"Konsep itu musti betul-betul diimplementasikan dengan pengawalan yang sangat bagus," kata Ganjar saat melakukan kunjungan ke Rumah Teknologi di IKN Nusantara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (7/12/23).

Untuk informasi, Rumah Teknologi adalah tempat edukasi mengenai konsep perkembangan IKN sekaligus wadah konseptual yang akan diimplementasikan dalam IKN.

Beraneka macam teknologi dimunculkan di sana mulai dari asal Amerika, Inggris, hingga Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup di masa mendatang serta perwujudan Kota Cerdas.

