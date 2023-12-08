Advertisement
Okezone.com
HOME FINANCE MARKET UPDATE

GOTO soal Kabar Investasi TikTok ke Tokopedia

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:41 WIB
GOTO soal Kabar Investasi TikTok ke Tokopedia
Investasi TikTok ke Tokopedia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) buka suara terkait rumor yang beredar di pasar terkait rencana investasi TikTok ke dalam PT Tokopedia.

Sekretaris Perusahaan GOTO R.A Koesoemohadiani membenarkan bahwa sedang dilakukan berbagai diskusi antara GOTO, Tokopedia, dan TikTok berkaitan dengan potensi kemitraan dalam bisnis e-commerce di Indonesia.

“Namun belum ada keputusan atau kesepakatan final yang dicapai oleh para pihak dan diskusi masih terus berlangsung,” kata Diani dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (8/12/2023).

Secara tegas, Diani membantah kabar yang menyebut ada rencana pengambilalihan 50% saham GOTO atau penjualan saham perseroan kepada pihak manapun, termasuk entitas milik ByteDance Ltd tersebut.

Pihaknya juga menegaskan bahwa penjualan saham yang dilakukan para pendiri GOTO beberapa waktu terakhir tidak berkaitan dengan perseroan maupun diskusi yang sedang berlangsung dengan TikTok.

