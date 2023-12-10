Advertisement
HOT ISSUE

Erick Thohir Pastikan Tak Bakal Berhenti Berantas Korupsi di BUMN

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |12:34 WIB
Erick Thohir Pastikan Tak Bakal Berhenti Berantas Korupsi di BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal korupsi BUMN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tidak akan berhenti untuk memberantas korupsi di perusahaan-perusahaan milik negara.

Erick menyampaikan, Program Bersih-Bersih BUMN adalah wujud komitmennya memberantas korupsi. Ia tidak akan membiarkan penyalahgunaan dana di lingkungan BUMN, apalagi bisa merugikan masyarakat, hal ini dapat dilihat melalui kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda, dan Dana Pensiun (Dapen).

"Tak berhenti di sini, saya akan terus memerangi korupsi agar BUMN semakin bersih dan bisa memberikan manfaat besar kepada masyarakat Indonesia. Selamat Hari Anti Korupsi," ujar Erick melalui keterangan tertulis dikutip Antara, Minggu (10/12/2023).

Diketahui, Erick kian gencar bersih-bersih BUMN dan dana pensiun BUMN dari korupsi. Erick bahkan menggandeng Kejaksaan Agung dan KPK serta tak segan memecat pimpinan BUMN yang tersangkut kasus korupsi.

Menteri BUMN menunjukkan keseriusannya dengan menyerahkan laporan perkara Dana Pensiun BUMN bermasalah kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

1 2
