Profil Muhammad Hanugroho, Dirut Baru Waskita Karya Pilihan Erick Thohir

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menunjuk Muhammad Hanugroho sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Waskita Karya Tbk. Pengangkatan ini umumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2024.

Hanugroho menggantikan Mursyid Suyadi yang sebelumnya mengisi posisi tersebut, kendati Mursyid hanya beberapa bulan saja mencicipi bangku sebagai orang nomor satu di internal emiten bersandi saham WSKT, setelah diangkat pada Mei 2023 lalu.

Berikut profil lengkap Muhammad Hanugroho yang jadi Dirut Waskita Karya

Hanugroho bukan orang baru di perusahaan pelat merah. Dia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan Perum Perumnas.

Dari data yang dihimpun, Hanugroho juga pernah menjadi Direktur Utama PTPN VII periode 2018-2020. Bahkan, sempat mengisi Direktur Komersial periode 2017-2018 di perusahaan yang sama.