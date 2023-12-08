Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Muhammad Hanugroho, Dirut Baru Waskita Karya Pilihan Erick Thohir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:33 WIB
Profil Muhammad Hanugroho, Dirut Baru Waskita Karya Pilihan Erick Thohir
Profil Dirut Baru Waskita Karya (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menunjuk Muhammad Hanugroho sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Waskita Karya Tbk. Pengangkatan ini umumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2024.

Hanugroho menggantikan Mursyid Suyadi yang sebelumnya mengisi posisi tersebut, kendati Mursyid hanya beberapa bulan saja mencicipi bangku sebagai orang nomor satu di internal emiten bersandi saham WSKT, setelah diangkat pada Mei 2023 lalu.

Berikut profil lengkap Muhammad Hanugroho yang jadi Dirut Waskita Karya

Hanugroho bukan orang baru di perusahaan pelat merah. Dia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan Perum Perumnas.

Dari data yang dihimpun, Hanugroho juga pernah menjadi Direktur Utama PTPN VII periode 2018-2020. Bahkan, sempat mengisi Direktur Komersial periode 2017-2018 di perusahaan yang sama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186603/jalan_tol-fWdT_large.jpg
Waskita Rampungkan Divestasi Saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Rp3,28 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/278/3097201/saham-waskita-masih-digembok-usai-pemegang-obligasi-tolak-usulan-restrukturisasi-KMs6VhVfGU.jpg
Saham Waskita Masih Digembok Usai Pemegang Obligasi Tolak Usulan Restrukturisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/320/3064493/disebut-ngutang-katering-rp1-miliar-ini-penjelasan-waskita-karya-rQQaCFI4Ab.jfif
Disebut Ngutang Katering Rp1 Miliar, Ini Penjelasan Waskita Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/320/3062401/waskita-diduga-belum-bayar-katering-hampir-rp1-miliar-u6TsGDJ2QL.jfif
Waskita Diduga Belum Bayar Katering Hampir Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/278/3059628/waskita-karya-punya-utang-rp26-3-triliun-kini-dapat-keringanan-bunga-dan-perpanjangan-tenor-fPcXTKfNSh.png
Waskita Karya Punya Utang Rp26,3 Triliun, Kini Dapat Keringanan Bunga dan Perpanjangan Tenor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/320/3030914/erick-thohir-selamatkan-waskita-karya-begini-caranya-2DV6dbLFaC.jpg
Erick Thohir Selamatkan Waskita Karya, Begini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement