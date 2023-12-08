Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rombak Direksi-Komisaris, Erick Thohir Angkat Hanugroho Jadi Dirut Waskita Karya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |19:39 WIB
Rombak Direksi-Komisaris, Erick Thohir Angkat Hanugroho Jadi Dirut Waskita Karya
Menteri BUMN Erick Thohir Ganti Dirut Waslita Karya (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Muhammad Hanugroho sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk. Hanugroho menggantikan Mursyid Suyadi yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Perubahan orang nomor satu di internal emiten bersandi saham WSKT itu diumumkan setelah perusahaan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2023.

Untuk diketahui, Mursyid sendiri belum genap setahun menjabat sebagai Direktur Utama Waskita Karya, setelah dia diangkat pada Mei 2023 lalu.

Saat itu, perusahaan melakukan RUPS pasca Destiawan Soewardjono eks Dirut Waskita ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi.

Pemegang saham juga menghapus satu jabatan Komisaris, sehingga tersisa enam anggota Dewan Komisaris saja. Sebelumnya, WSKT memiliki tujuh orang Komisaris, termasuk Komisaris Utama.

