Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Irwandi Yusuf Eks Gubernur Aceh yang Diceraikan Model Steffy Burase

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |09:41 WIB
Segini Harta Kekayaan Irwandi Yusuf Eks Gubernur Aceh yang Diceraikan Model Steffy Burase
Harta Kekayaan Irwandi Yusuf (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan Irwandi Yusuf eks Gubernur Aceh yang diceraikan model Steffy Burase. Namanya pun kembali dibahas dikarenakan sang istri tidak hadir sebagai saksi terkait kasus gratifikasi tersangka Izil Azhar (IA).

Lantas isapa sosok Irwandi Yusuf? serta berapa harta atau gaji yang diperoleh Mantan Gubernur Aceh?

Segini harta kekayaan Irwandi Yusuf eks Gubernur Aceh yang diceraikan model Steffy Burase berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).Dia tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak Rp14.832.095.440 dan dilaporkan pada 19 September 2016.

Dalam LHKPN-nya, Irwandi memiliki sejumlah harta tidak bergerak dengan jumlah Rp3,7 miliar. Rinciannnya berupa tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Aceh.

Sedangkan harta bergeraknya bernilai Rp1,8 miliar dalam bentuk beberapa mobil, pesawat merek Shark AERO senilai Rp500 juta, serta beberapa alat transportasi untuk usaha perkebunan, perikanan, dan lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190522//nadiem_makarim_jadi_tersangka_korupsi-2hdS_large.jpg
Kasus Nadiem Makarim, Pakar Sebut Kelalaian Bisa Jadi Unsur Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190504//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-uAbF_large.jpg
KPK Kebut Hitung Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/18/3188797//mantan_menteri_olahraga_china_gou_zhongwen-QiJd_large.jpeg
Korupsi Rp556 Miliar, Mantan Menteri Olahraga China Divonis Hukuman Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188086//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur-CEaY_large.jpg
KPK Bantah Sita Aset Linda Susanti: Yang Disita Hanya Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187212//kpk-z3kF_large.jpg
KPK Panggil Ridwan Kamil Hari Ini Terkait Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187164//dua_tersangka_korupsi_proyek_jalur_kereta_api_medan-Ls5h_large.jpg
KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement