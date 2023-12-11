Segini Harta Kekayaan Irwandi Yusuf Eks Gubernur Aceh yang Diceraikan Model Steffy Burase

JAKARTA - Segini harta kekayaan Irwandi Yusuf eks Gubernur Aceh yang diceraikan model Steffy Burase. Namanya pun kembali dibahas dikarenakan sang istri tidak hadir sebagai saksi terkait kasus gratifikasi tersangka Izil Azhar (IA).

Lantas isapa sosok Irwandi Yusuf? serta berapa harta atau gaji yang diperoleh Mantan Gubernur Aceh?

Segini harta kekayaan Irwandi Yusuf eks Gubernur Aceh yang diceraikan model Steffy Burase berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).Dia tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak Rp14.832.095.440 dan dilaporkan pada 19 September 2016.

Dalam LHKPN-nya, Irwandi memiliki sejumlah harta tidak bergerak dengan jumlah Rp3,7 miliar. Rinciannnya berupa tanah dan bangunan yang berada di Provinsi Aceh.

Sedangkan harta bergeraknya bernilai Rp1,8 miliar dalam bentuk beberapa mobil, pesawat merek Shark AERO senilai Rp500 juta, serta beberapa alat transportasi untuk usaha perkebunan, perikanan, dan lainnya.