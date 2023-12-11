Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Adiba Khanza, Istri Egy Maulana Vikri

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |15:52 WIB
Sumber Kekayaan Adiba Khanza, Istri Egy Maulana Vikri
Sumber Kekayaan Adiba Khanza. (Foto: Okezone.com/Instagram Alfielfandy)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Adiba Khanza, anak pertama dari pasangan Ustad Jefri Al Buchori dan Pipik Dian Irawati. Adiba menjadi sorota usai menjadi istri pemain Timnas Sepakbola Indonesia, Egy Maulana Vikri.

Adiba Khanza diketahui mendapat penghasilan dari dunia hiburan, baik sebagai artis maupun penyanyi. Anak sulung dari almarhum Ustad Jefri Al Buchori ini pun mengikuti jejak sang ayah yang terjun dalam dunia peran.

Dikutip dari berbagai sumber, Senin (11/12/2023), beberapa judul film dan sinetron pernah dibintangi dara cantik berusia 23 tahun ini. Pada 2012, Adiba Khanza sempat membintangi membintangi serial televisi berjudul Kami Rindu Ayah pada tahun 2013.

Pada 2015, Adiba diketahui turut bermain peran dalam film CJR the Movie: Lawan Rasa Takutmu. Wanita 23 tahun itu juga membintangi film Cinta Subuh yang tayang pada 2022.

Tak cuma seni peran, Adiba Khanza juga melebarkan karier ke dunia tarik suara.

Adiba sukses merilis beberapa lagu hasil dari karyanya. Judul lagu yang sukses dirilis oleh Adiba adalah Bidadari Surga, Shalawat Cinta, dan Allahummarhamna Bil Quran.

Adiba juga dikenal sebagai seorang selebgram yang aktif menerima endorsement beberapa produk. Saat ini, Adiba sudah memiliki total pengikut berjumlah mencapai 1,6 juta.

Halaman:
1 2
