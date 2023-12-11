Otorita Pastikan Fasilitas di IKN Bukan Hanya untuk ASN

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan bahwa berbagai fasilitas yang disediakan di IKN bukan hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tinggal di sana.

"Ini salah pahamnya. Mungkin dinilai fasilitas di IKN itu hanya untuk ASN, padahal tidak," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono saat ditemui di sela acara Workshop on International Financial Center di Ibu Kota Nusantara dikutip Antara, Senin (11/12/2023).

Menurut Agung, berbagai fasilitas di IKN nantinya juga disediakan untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat.

"Jelas IKN ini nanti pasti akan ada warga yang tinggal dan bekerja di sana, bekerja di RS, hotel, shopping mall, kita juga akan siapkan fasilitas untuk itu," ujar Agung.

Agung mencontohkan pada sektor pelayanan kesehatan. Sesuai arahan Menteri Kesehatan, rumah sakit di IKN dibangun dengan standar kualitas maupun kuantitas di atas rata-rata.