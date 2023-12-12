Solusi Ganjar Atasi Pupuk Langka di Papua-Kaltim dengan Satu Data Petani

JAKARTA - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan solusi soal kelangkaan pupuk di Papua hingga Kalimantan Timur kepada Capres nomor urut dua Prabowo Subianto. Menurutnya, kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Jawa Tengah melainkan hingga Papua.

“Untuk Pak Prabowo, saya harus mengingatkan pak, pupuk langka terjadi di Papua pak, pupuk langka terjadi di Sumatera Utara pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin,” kata Ganjar di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Ganjar mengingatkan Prabowo yang pernah menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Terlebih saat ini, kata Ganjar, data petani belum pernah tuntas diselesaikan.

“Mungkin yang bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena bapak pernah menjadi Ketua HKTI, pak, data petani kita tidak pernah beres,” kata Ganjar.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar pun memberikan solusi terhadap persoalan pupuk langka yang terjadi di berbagai daerah Indonesia.

Ganjar yang juga kerap menangani persoalan pupuk petani saat menjabat 10 tahun sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu menyebut pengelolaan satu data petani sangat penting dilakukan. Sehingga distribusi pupuk bisa berjalan baik.