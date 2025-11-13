Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Amran Klaim Pembelian Pupuk Subsidi Naik 20%

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |12:15 WIB
Amran Klaim Pembelian Pupuk Subsidi Naik 20%
Mentan Amran soal Pupuk Subsidi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pembelian pupuk subsidi mengalami peningkatan signifikan hingga 20% dalam beberapa waktu terakhir. Lonjakan tersebut ditemukan setelah pihaknya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kios pupuk Indo Tani 3 di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (12/11/2025).

Menurut Amran, kenaikan pembelian pupuk ini tidak lepas dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20%. Kebijakan itu disebutnya memberikan dampak positif bagi petani dan sektor pertanian nasional.

“Yang menarik, pembelian pupuk naik 20 persen bulan ini. Ini fenomena positif. Insya Allah produksi pertanian kita nanti juga meningkat. Semua komoditas pangan yang disubsidi pasti terdorong naik produksinya,” jelasnya dikutip, Kamis (13/11/2025).

Dia menilai, peningkatan pembelian pupuk ini menjadi momentum penting untuk mempercepat target swasembada pangan nasional. Bahkan, dengan tren positif ini, ia optimistis target yang semula ditetapkan empat tahun dapat tercapai lebih cepat.

“Awalnya target swasembada kita empat tahun, tapi dengan situasi seperti ini bisa jadi tercapai hanya dalam satu tahun. Ini kebahagiaan besar bagi bangsa,” lanjutnya.

 

