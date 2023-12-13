Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Shop Cuma Beroperasi 4 Bulan, Pro UMKM?

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |03:02 WIB
TikTok Shop Cuma Beroperasi 4 Bulan, Pro UMKM?
TikTok Shop Beroperasi Lagi. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - TikTok Shop, platform belanja online yang disediakan oleh TikTok, kini hadir kembali di Indonesia setelah TikTok bekerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Dalam upaya untuk mengembangkan layanan ini, TikTok telah menginvestasikan sejumlah besar dana, yaitu USD1,5 miliar atau setara dengan Rp23,3 triliun (kurs Rp15,550 per USD). Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman belanja online bagi pengguna TikTok di Indonesia.

Presiden Tokopedia, Melissa Siska Juminto, mengungkapkan bahwa saat ini kerja sama antara TikTok dan Tokopedia berada dalam tahap uji coba. Kerja sama ini merupakan langkah yang menarik dan menjanjikan bagi kedua perusahaan dalam menghadirkan pengalaman belanja online yang lebih baik bagi pengguna.

"Ini memang masa uji coba dan fokus kami memang memajukan UMKM," kata Melissa saat ditemui di Tokopedia Tower, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Untuk itu, pihaknya mengaku akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Melissa juga mengungkapkan masa uji coba dilakukan selama tiga hingga empat bulan.

"3-4 bulan (uji coba) dan ini akan terus merambat kepada mereka untuk memikirkan bagaimana yang ideal," ujarnya.

