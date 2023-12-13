Kenapa Pegipegi Tutup? Simak Jawabannya di Sini

JAKARTA – Kabar yang mengejutkan datang dari aplikasi biro perjalanan daring atau sering disebut dengan online travel agent. Pegipegi resmi tutup setelah 12 tahun beroperasi.

"Hampir genap 12 tahun menjadi Solusi travel kamu merupakan pengalaman yang tak tergantikan bagi Pegipegi, namun dengan berat hati Pegipegi harus pamit," tulis Pegipegi keterangan Instagramnya.

Selain mengucapkan terima kasih kepada pelanggannya, Pegipegi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra akomodasi, transportasi, dan mitra yang telah melakukan kerjasama dengan pihaknya.

"Selain itu, Pegipegi juga ingin berterima kasih untuk segenap mitra akomodasi, penerbangan, transportasi darat dan seluruh mitra lain dari berbagai industri yang telah Bersama-sama mendukung Pegipegi untuk selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan Pegipegi," jelasnya.