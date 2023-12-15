Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Sulap Lahan Timbunan Sampah Jadi Urban Farming BRInita

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |10:00 WIB
BRI Sulap Lahan Timbunan Sampah Jadi Urban Farming BRInita
BRI sulap lahan penimbunan sampah jadi BRInita (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA BRI menegaskan komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup. Komitmen ditujukan dengan menyalurkan program-program yang secara nyata dapat mendorong perbaikan ekosistem lingkungan.

Program BRInita (Bertani di Kota) merupakan salah satu wujud nyata dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung perbaikan ekosistem lingkungan. Program yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia ini mengusung konsep bertani yang memanfaatkan lahan minim di wilayah padat pemukiman atau perkotaan. Salah satunya di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Max Pagamus, Ketua Lingkungan 4, Kel. Tuminting, mengatakan bahwa lahan yang dimanfaatkan tersebut sebelumnya merupakan lahan kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga. Lantaran mengganggu lingkungan dari sisi kebersihan dan keindahannya, lahan tersebut pun dimanfaatkan untuk dijadikan tempat bercocok tanam atau urban farming.

"Dulunya tempat ini adalah lahan timbun, tempat masyarakat membuang sampah. Lalu sekarang dibangun menjadi tempat pembibitan," ujar Max, Jumat (15/12/2023).

Lebih lanjut Max menjelaskan kalau Lahan Ekosistem Urban Farming yang ada di Kelurahan Tuminting tersebut saat ini pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat setempat.

"Jadi memang lahan ini ada karena dikelola oleh masyarakat. Tujuan pembangunan tempat ini agar masyarakat dapat menjalankan kegiatan bercocok tanam yang hasilnya nanti dapat disalurkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar," kata Max.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191239/bri-Etkm_large.jpg
BRI Gelar Kegiatan Satukan Langkah untuk Sumatera, Beri Bantuan Rp50 Miliar Percepat Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/455/3185876/umkm-WJLz_large.jpg
Sulap Limbah Kayu Raup Rp1,5 Miliar, UMKM Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185477/bri-tasr_large.jpg
BRI Perkuat Segmen Konsumer-Layanan Bank Emas Jadi Sumber Pendapatan dan Laba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/278/3185310/bri-EHrt_large.jpg
BRI Manajemen Investasi Catatkan KIK EBA Syariah Rp1,9 Triliun di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546/dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178437/bri-jBrg_large.jpg
BRI Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement