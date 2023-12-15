Penyebab Tingginya Biaya Hidup di Jakarta yang Capai Rp15 Juta/Bulan

JAKARTA- Penyebab tingginya biaya hidup di Jakarta yang capai hampir Rp15 juta per bulan akan diulas kali ini. Dalam hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyebutkan jika nilai konsumsi di DKI Jakarta mencapai Rp14,88 juta per bulan. Hasil tersebut meningkat cukup signifikan dari dua tahun sebelumnya, yakni Rp13,45 juta per bulan pada 2018.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (15/12/2023), ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya biaya hidup di Jakarta yang hampir mencapai Rp15 juta per bulan. Salah satunya adalah biaya bahan pangan yang relatif lebih mahal daripada daerah lain.

Tidak hanya itu saja, biaya sewa perumahan dan cicilan rumah di Jakarta juga melambung tinggi. Selain itu, biaya transportasi, informasi, komunikasi, pendidikan anak, hingga biaya rekreasi juga turut menyumbang banyaknya biaya bulanan yang harus dikeluarkan oleh warga Jakarta.

Selain DKI Jakarta, Kota Bekasi juga menduduki peringkat atas sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2022 ini, Kota Bekasi berada di posisi kedua dengan biaya hidup per bulan mencapai Rp14,3 per bulan.

Sebelumnya, pada 2018 Kota Bekasi menduduki peringkat pertama dan DKI Jakarta di urutan kedua. Namun, pada 2022 ini kedua kota tersebut bertukar posisi.

“Kalau di 2018 itu adalah Bekasi, dan DKI Jakarta di urutan kedua. di 2022 ini mereka bertukar tempat, jadi DKI Jakarta berada dalam posisi yang pertama termahal kemudian diikuti oleh Bekasi,” kata Pudji Ismartini, Selasa (12/12/2023).