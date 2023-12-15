Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Penyebab Tingginya Biaya Hidup di Jakarta yang Capai Rp15 Juta/Bulan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |15:11 WIB
Penyebab Tingginya Biaya Hidup di Jakarta yang Capai Rp15 Juta/Bulan
Ilustrasi untuk penyebab tingginya biaya hidup di Jakarta (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Penyebab tingginya biaya hidup di Jakarta yang capai hampir Rp15 juta per bulan akan diulas kali ini. Dalam hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

BACA JUGA:

10 Kota di Indonesia dengan Biaya Hidup Paling Mahal 

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyebutkan jika nilai konsumsi di DKI Jakarta mencapai Rp14,88 juta per bulan. Hasil tersebut meningkat cukup signifikan dari dua tahun sebelumnya, yakni Rp13,45 juta per bulan pada 2018.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (15/12/2023), ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya biaya hidup di Jakarta yang hampir mencapai Rp15 juta per bulan. Salah satunya adalah biaya bahan pangan yang relatif lebih mahal daripada daerah lain.

Tidak hanya itu saja, biaya sewa perumahan dan cicilan rumah di Jakarta juga melambung tinggi. Selain itu, biaya transportasi, informasi, komunikasi, pendidikan anak, hingga biaya rekreasi juga turut menyumbang banyaknya biaya bulanan yang harus dikeluarkan oleh warga Jakarta.

Selain DKI Jakarta, Kota Bekasi juga menduduki peringkat atas sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2022 ini, Kota Bekasi berada di posisi kedua dengan biaya hidup per bulan mencapai Rp14,3 per bulan.

Sebelumnya, pada 2018 Kota Bekasi menduduki peringkat pertama dan DKI Jakarta di urutan kedua. Namun, pada 2022 ini kedua kota tersebut bertukar posisi.

“Kalau di 2018 itu adalah Bekasi, dan DKI Jakarta di urutan kedua. di 2022 ini mereka bertukar tempat, jadi DKI Jakarta berada dalam posisi yang pertama termahal kemudian diikuti oleh Bekasi,” kata Pudji Ismartini, Selasa (12/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192258//jakarta-Wlzg_large.jpg
Catat! 31 Rute Transjakarta Disesuaikan saat Malam Tahun Baru, MRT dan LRT Beroperasi hingga Jam 1 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192142//panggung_hiburan_di_bundaran_hi-mtWK_large.jpg
Jelang Perayaan Malam Tahun Baru, Panggung di Bundaran HI Mulai Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192129//jalan_sudirman_lancar_saat_libur_nataru-pKxb_large.jpg
Libur Nataru, Arus Lalu Lintas di Jakarta Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191773//jakarta-53xN_large.jpg
Pemprov DKI Tetapkan 15 Zona Putih Bebas dari Atribut Parpol, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190421//pemerintah-CBHe_large.jpg
Sidang Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonatua Minta Sekda Dihadirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189711//pramono_anung-Ijwg_large.jpg
Pramono: Banjir Jakarta Bisa Ditangani Asal Air Rob Tak Naik, Kita Punya 1.200 Pompa!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement