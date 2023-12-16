Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Daerah di Sumatera Selatan yang Menyumbang Kencur Terbanyak di Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |18:02 WIB
4 Daerah di Sumatera Selatan yang Menyumbang Kencur Terbanyak di Indonesia
Daerah penghasil kencur terbanyak di Sumatera (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Terdapat 4 daerah di Sumatera Selatan yang turut menyumbang produksi kencur terbanyak di Indonesia. Kencur merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang sangat mudah dijumpai di Indonesia.

Tidak hanya digunakan sebagai bahan campuran masakan, kencur juga kerap dijadikan sebagai obat-obatan tradisional karena memiliki segudang manfaat bagi kesehatan.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kencur di Indonesia pada 2022 lalu tergolong cukup tinggi, yakni mencapai angka 52,48 juta kilogram. Adapun jumlah tersebut disumbangkan dari panen kencur di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengutip dari laman yang sama, Sumatera Selatan berhasil memproduksi sebanyak 1.526.659 kilogram kencur pada 2022. Jumlah tersebut rupanya disumbangkan oleh beberapa wilayah lain, yakni:

1. Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Musi Rawas menduduki peringkat pertama sebagai daerah penghasil kencur terbanyak di Sumatera Selatan. Berdasarkan catatan BPS Provinsi Sumatera Selatan, kabupaten tersebut berhasil panen kencur sebanyak 1.083.953 kilogram.

Halaman:
1 2
