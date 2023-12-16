Menko Luhut Sudah Sehat dan Kembali Kerja di Kantor

Luhut Binsar Pandjaitan sudah sehat dan kembali kerja (Foto: MPI)

JAKARTA - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah sehat dan telah kembali bertugas usai menjalani perawatan di Singapura. Kabar baik ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Pak Luhut kan udah pulang," kata Purbaya saat ditemui usai acara Anugerah Bangga Berwisata Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, ditulis Sabtu (16/12/2023).

Purbaya menuturkan, bahwa kondisi Luhut saat ini sudah kembali bekerja. Namun, Luhut tidak bisa berkerja seperti biasa.

"Sudah sempat ke kantor sebentar, tapi masih belum full time kelihatannya, tapi sudah sehat," imbuhnya.

Purbaya sendiri belum sempat menemui Luhut setalah kembali dari Singapura. Namun Purbaya mengaku sempat menjenguk Luhut ketika dalam pemulihan di Singapura.