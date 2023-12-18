Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Solusi Ganjar Pranowo Perkuat Ketahanan Pangan Indonesia

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |21:34 WIB
Solusi Ganjar Pranowo Perkuat Ketahanan Pangan Indonesia
Solusi Ganjar Perkuat Ketahanan Pangan RI. (Foto: Okezone.com/MPI)
WONOSOBO - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebutkan pendataan sebaran lahan komoditas penting untuk dilakukan secara tepat dan menyeluruh. Tujuannya memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.  

"Yang pertama pendataan lahan petani dan petaninya. Yang kedua peta komoditas Indonesia, sehingga bicara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan juga bicara diversifikasi pangan," ujar Ganjar usai bertemu warga di Rest Area BUMDES Silatri di Desa Beran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin (18/12/2023).

Menurut capres berambut putih itu, jika pendataan yang dilakukan bisa mencakup seluruh petani dan lahan komoditas yang ada, maka kuantitas kebutuhan untuk seluruh rakyat Indonesia bisa disesuaikan.

Kemudian penghitungan sarana produksi (saprodi) dan sarana produksi pertanian (saprotan) juga diperlukan untuk memperlancar proses produksinya yang harus mengikuti modernisasi.

Pasalnya, para petani harus dibekali pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan alat-alat produksi agar lebih mudah dan cepat.

Hal itu juga senada dalam salah satu program Ganjar saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah yang terus membantu petani untuk memperkuat ketahanan pangan.

"Kita bicara saprodi saprotannya, apa yang diperlukan untuk sarana produksinya dan pertaniannya maka modernisasi. Modernisasi tidak bisa dihindari," kata Ganjar.

Langkah berikutnya, Ganjar juga mendorong agar peran Perum BULOG bisa dikembalikan ke fungsinya, agar tidak terjadi liberalisasi dalam proses produksi pertanian para petani di daerah.

