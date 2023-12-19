PLN Terapkan Pengarusutamaan Gender dalam Seluruh Proses Bisnis

JAKARTA - PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam tiap lini proses bisnis perseroan yang berkelanjutan, tak terkecuali pada transisi energi.

Hal tersebut tercermin melalui agenda PLN Sustainability Day yang digelar di Jakarta pada Kamis (14/12) dengan mengusung tema "Engendering-Empowering" selaras dengan Momentum Hari Ibu di penghujung 2023.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya sangat menyadari pentingnya Environmental, Social and Governance (ESG) dalam menyongsong transisi energi.

”Saya sampaikan lagi, kita menganggap ESG ini sangat serius untuk memastikan perusahaan survive dan flourish. Dalam prosesnya, kita melakukan transformasi, karena PLN adalah perusahaan yang berorientasi pada masa depan,” ujar Darmawan.

Ia juga menekankan, pihaknya memastikan penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh proses bisnis PLN. Menurutnya, keterlibatan aktif dari perempuan dapat berkontribusi dalam meningkatkan competitive advantage dan value dari perusahaan.

”PLN menyediakan seluas–luasnya ruang untuk pegawai perempuan di lingkungan perusahaan untuk berperan dan mengambil posisi kepemimpinan. Secara konkret, kami tetapkan kebijakan pengarusutamaan gender, kebijakan anti pelecehan seksual, kami hadirkan juga prasarana kerja yang ramah gender," ujarnya.