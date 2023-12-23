Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa yang Terjadi Jika Kita Tidak Membayar Kredivo?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |19:13 WIB
Apa yang Terjadi Jika Kita Tidak Membayar Kredivo?
Apa yang Terjadi Jika Kita Tidak Membayar Kredivo. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apa yang terjadi jika kita tidak membayar Kredivo? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi nasabah yang melakukan pencairan pinjaman online.

Dalam hal ini Kredivo merupakan layanan penyedia jasa kredit yang berbasis digital.Melalui aplikasi Kredivo, bisa mengajukan pinjaman tunai dan pendanaan belanja dengan jangka waktu mulai dari 30 hari atau cicilan tiga bulan dengan bunga 0% ataupun dengan cicilan enam bulan sampai yang terlama 12 bulan dengan bunga 2,6% per bulannya.

Lantas apa yang terjadi jika kita tidak membayar Kredivo? Dalam laman resminya, risiko yang bisa Anda dapatkan adalah akun Kredivo bisa terblokir hingga tagihan tersebut dilunasi.

Selain itu, akan terus menerima pengingat untuk membayar selama belum melunasi tagihan. Jika, gagal membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, Kredivo berhak mengambil tindakan hukum berdasarkan perjanjian pinjaman yang telah kamu tanda tangani. Tindakan ini mungkin termasuk penggunaan jasa penagih utang pihak ketiga.

Tindakan hukum yang diambil Kredivo ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kredivo juga memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap kegagalan pembayaran atas transaksi yang kamu lakukan kepada pemberi pinjaman, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga lain yang berwenang.

- Cara Bayar Kredivo Melalui Virtual Account

1. Buka aplikasi Kredivo atau login ke app.kredivo.com

2. Klik “Transaksi” lalu klik “Bayar”

3. Setelah itu silahkan pilih tagihan yang ingin dibayar. Pastikan kamu melakukan langkah ini. Apabila kamu tidak melakukan langkah ini, seluruh tagihanmu akan muncul ketika akan membayar lewat Virtual Account

4. Lakukan pembayaran di channel Virtual Account yang kamu pilih. Di layar kamu akan meilihat jumlah tagihan sama dengan yang kamu pilih sebelumnya

5. Pastikan juga kamu membayar sejumlah yang tertera

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/622/3192619/uang-s02V_large.jpg
Hoaks! OJK Tegaskan Tak Ada Pemutihan Data dan Penghapusan Utang Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192435/uang-UyKe_large.jpg
Kabar Pemutihan Data dan Penghapusan Utang Pinjol, OJK Ungkap Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191391/uang-kuI1_large.png
Cara Cek Pinjol Ilegal atau Tidak Melalui WhatsApp Resmi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190879/rupiah-h85B_large.png
Utang Pinjol Orang RI Tembus Rp92,9 Triliun, Ini 5 Cara Cek KTP Dipakai Pinjaman Online atau Tidak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement