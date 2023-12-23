Apa yang Terjadi Jika Kita Tidak Membayar Kredivo?

Apa yang Terjadi Jika Kita Tidak Membayar Kredivo. (foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Apa yang terjadi jika kita tidak membayar Kredivo? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi nasabah yang melakukan pencairan pinjaman online.

Dalam hal ini Kredivo merupakan layanan penyedia jasa kredit yang berbasis digital.Melalui aplikasi Kredivo, bisa mengajukan pinjaman tunai dan pendanaan belanja dengan jangka waktu mulai dari 30 hari atau cicilan tiga bulan dengan bunga 0% ataupun dengan cicilan enam bulan sampai yang terlama 12 bulan dengan bunga 2,6% per bulannya.

Lantas apa yang terjadi jika kita tidak membayar Kredivo? Dalam laman resminya, risiko yang bisa Anda dapatkan adalah akun Kredivo bisa terblokir hingga tagihan tersebut dilunasi.

Selain itu, akan terus menerima pengingat untuk membayar selama belum melunasi tagihan. Jika, gagal membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, Kredivo berhak mengambil tindakan hukum berdasarkan perjanjian pinjaman yang telah kamu tanda tangani. Tindakan ini mungkin termasuk penggunaan jasa penagih utang pihak ketiga.

Tindakan hukum yang diambil Kredivo ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kredivo juga memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap kegagalan pembayaran atas transaksi yang kamu lakukan kepada pemberi pinjaman, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga lain yang berwenang.

- Cara Bayar Kredivo Melalui Virtual Account

1. Buka aplikasi Kredivo atau login ke app.kredivo.com

2. Klik “Transaksi” lalu klik “Bayar”

3. Setelah itu silahkan pilih tagihan yang ingin dibayar. Pastikan kamu melakukan langkah ini. Apabila kamu tidak melakukan langkah ini, seluruh tagihanmu akan muncul ketika akan membayar lewat Virtual Account

4. Lakukan pembayaran di channel Virtual Account yang kamu pilih. Di layar kamu akan meilihat jumlah tagihan sama dengan yang kamu pilih sebelumnya

5. Pastikan juga kamu membayar sejumlah yang tertera