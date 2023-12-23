4 Fakta Jam Debt Collector Boleh Datang ke Rumah

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan aturan yang memperbolehkan Debt Collector untuk datang ke rumah sesuai waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/ POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, keberadaan Debt Collector atau penagih utang adalah legal. Perusahaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam membantu menagih utang.

BACA JUGA: Debt Collector Boleh Datangi Rumah Nasabah di Jam Segini

Dalam menagih utang pihak DC tidak boleh sembarangan dalam menagih debitur, hal tersebut sudah ditetapkan oleh OJK guna menghindari praktik penagihan yang tidak etis dan menimbulkan rasa tidak nyaman dari nasabah.

Berikut fakta-fakta yang telah dirangkum Okezone mengenai waktu yang diperbolehkan OJK untuk Debt Collector datang ke rumah, Sabtu (23/12/2023).

BACA JUGA: Waktu Debt Collector Datang ke Rumah Diatur OJK

1. Jam Operasional Pukul 08.00 - 20.00 di Wilayah Waktu Alamat Debitur

Pemberlakukan jam operasional khusus ini sudah diatur dan ditetapkan oleh OJK untuk debt collector dan diharapkan dapat memberikan kebutuhan penagihan utang, hak privasi serta kenyamanan nasabah.

Penagihan di luar tempat dan/atau waktu hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu.