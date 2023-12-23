Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Pemadanan NIK Jadi NPWP Diundur Jadi 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |04:26 WIB
6 Fakta Pemadanan NIK Jadi NPWP Diundur Jadi 2024
Pemadanan NIK jadi NPWP mundur (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diundur menjadi pertengahan tahun. Sebelumnya masyarakat diimbau memadankan NIK menjadi NPWP paling lambat 31 Desember 2023.

Dilansir dari akun Instagram @attaxindonesia alasan mengapa pemadanan NIK menjadi NPWP diundur karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih melakukan pengujian mengenai rencana tersebut. Selain itu, DJP juga masih menunggu adanya regulasi yang mengatur implementasi pemadanan NIK menjadi NPWP.

Berikut adalah fakta mengenai pemadanan NIK jadi NPWP yang dirangkum Okezone, Sabtu (23/12/2023).

1. Revisi Aturan

DJP akan melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022. Hal ini akan dilakukan sebelum berlakunya pemadanan NIK sebagai NPWP secara penuh di pertengahan tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, menjadikan wajib pajak diharapkan mempunyai waktu yang cukup panjang untuk melakukan validasi melalui laman resmi DJP online.

2. Alasan Aturan Direvisi

Dengan adanya revisi aturan ini, diharapkan wajib pajak memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan proses validasi melalui laman resmi DJP online.

Langkah ini akan memastikan kelancaran dan keakuratan pemadanan NIK dan NPWP.

3. Rencana Awal

Pemerintah telah berencana melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian kapan akan dilaksanakannya rencana tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193515/pajak_coretax-avsI_large.jpg
Aktivasi Coretax Tembus 11,27 Juta Akun, DJP: Wajib Pajak Mulai Gunakan Sistem Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193445/wajib_pajak-xcCy_large.jpg
8.160 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT via Coretax di Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192503/ai-LNaS_large.jpg
OpenAI Jadi Pemungut PPN PMSE, Langganan ChatGPT Wajib Bayar Pajak 11 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192359/pajak-rSnl_large.jpg
Setoran Pajak Digital RI Capai RP44,55 Triliun hingga November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190819/pajak-SC5O_large.jpg
7,7 Juta Wajib Pajak Sudah Aktifkan Akun Coretax 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188042/pajak-4dMX_large.jpg
DJP Larang Pegawai Ambil Cuti Akhir Tahun untuk Kejar Target Penerimaan Pajak 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement